Meneszti a német rekordbajnok Bayern München Julian Nagelsmannt - számolt be róla Fabrizio Romano transzferguru -, miután a német szakember az elmúlt időszakban már nem tudott olyan megbízhatóan teljesíteni a csapat kispadján, a legutóbbi hétvégén a Xabi Alonso vezette Bayer Leverkusentől kapott ki 1-0-s előnyről.

Fabrizio Romano szerint Thomas Tuchel válthatja az edzőt, ami azért is érdekes, mert a legutóbb Chelseanél dolgozó, és ott Bajnokok Ligáját nyerő szakember egykor még a Borussia Dortmundot irányította.

EXCLUSIVE: FC Bayern are seriously considering to sack Julian Nagelsmann. Decision being discussed internally, the club could fire him soon. #FCBayern



Understand Thomas Tuchel leading candidate to potentially take FC Bayern job.



