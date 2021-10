A címvédő és listavezető Bayern München azok után, hogy szerdán sokkoló, 5-0-s vereséget szenvedett a Borussia Mönchengladbach vendégeként a Német Kupában, az Union Berlin vendége lesz a labdarúgó Bundesliga tizedik fordulójában.

A bajorok korábbi kiváló játékosa, a világbajnok Bastian Schweinsteiger "kollektív áramszünetnek" nevezte azt, ami az egyik legjobb összeállításában pályára lépő csapattal a második fordulós kupameccsen történt. Az ARD televízió szakkommentátoraként tevékenykedő szakember úgy fogalmazott, hogy "hollófekete nap volt ez a Bayern történetében", ezzel együtt szerinte a Gladbach "extrém jó, világklasszis" teljesítményt nyújtott.



"Ezt ki kell elemezni, ennek ellenére a Bayern München most jó formában van" - fűzte hozzá Schweinsteiger.



Az éllovas ezt szombaton, a fővárosban bizonyíthatja, ahol azonban biztosan nem lesz könnyű dolga. A házigazda Union Berlin váratlanul jól szerepel a mostani szezonban, jelenleg az ötödik helyen áll úgy, hogy az utóbbi négy meccsén veretlen, otthon pedig még egyszer sem kapott ki (3 győzelem/2 döntetlen). Ugyanez igaz a bajorokra idegenben (3 győzelem/1 döntetlen), így érdekes csatára van kilátás.



A tizedik fordulót pénteken este a Hoffenheim és a Hertha BSC párharca nyitja. A két csapatot egy hely és egy pont választja el egymástól a tabellán - a Dárdai Pál irányította Hertha a 10., a házigazda pedig a 11. helyen áll -, és a Borussia Dortmund mellett a berliniek az egyetlenek, akik ebben az idényben még egyszer sem végeztek döntetlenre.



A magyar játékosok közül Szalai Ádám és a Mainz, valamint Sallai Roland és a Freiburg is a kieső zónában álló, még nyeretlen csapattal találkozik: előbbi az Arminia Bielefeld vendége lesz, utóbbi pedig az újonc, sereghajtó Greuther Fürthöt fogadja. A Freiburg és a Mainz is remekül teljesít eddig, előbbi a mezőnyben egyedüliként veretlenül a harmadik helyen áll, míg utóbbi a hetedik.



Velük ellentétben az előző szezonban ezüstérmes RB Leipzig - Gulácsi Péter, Szoboszlai Dominik és Willi Orbán csapata - eddig némileg elmarad a várakozásoktól, jelenleg a hatodik, szombaton pedig az Eintracht Frankfurt vendége lesz. Bár a házigazdák most csak a 15. helyen állnak, mindig képesek meglepetést okozni - jó példa erre a Bayern otthonában aratott 2-1-es győzelem -, így itt is érdekes csatára van kilátás. Különösen annak fényében, hogy a hazaiak otthon, a vendégek pedig idegenben nyeretlenek még ebben az idényben.



A Bundesliga hatodik magyarja, az újonc Bochumban egyelőre csak epizódszereplő Novothny Soma a Mönchengladbach vendége lesz csapatával vasárnap.



A második helyen álló Borussia Dormund - sérült sztárja, Erling Haaland nélkül - 1. FC Kölnt, a Ferencváros Európa-ligás csoportellenfele, a negyedik helyen álló Bayern Leverkusen pedig a szezont nagyszerűen kezdő, utóbbi öt meccsén azonban nyeretlen Wolfsburgot fogadja a hétvégi fordulóban.



Bundesliga, 10. forduló:



péntek:

Hoffenheim-Hertha BSC 20.30



szombat:

Arminia Bielefeld-Mainz 15.30

Borussia Dortmund-1. FC Köln 15.30

Freiburg-Greuther Fürth 15.30

Bayer Leverkusen-Wolfsburg 15.30

Union Berlin-Bayern München 15.30

Eintracht Frankfurt-RB Leipzig 18.30



vasárnap:

Augsburg-VfB Stuttgart 15.30

Borussia Mönchengladbach-VfL Bochum 17.30

A tabella:

1. Bayern München 9 33- 8 22 pont

2. Borussia Dortmund 9 25-15 21

3. SC Freiburg 9 14- 6 19

4. Bayer Leverkusen 9 23-14 17

5. Union Berlin 9 13-10 16

6. RB Leipzig 9 20- 9 14

7. FSV Mainz 05 9 12- 9 13

8. 1. FC Köln 9 15-16 13

9. VfL Wolfsburg 9 9-12 13

10. Hertha BSC 9 11-21 12

11. TSG 1899 Hoffenheim 9 17-15 11

12. Borussia Mönchengladbach 9 10-12 11

13. VfB Stuttgart 9 14-15 10

14. VfL Bochum 9 7-16 10

15. Eintracht Frankfurt 9 9-14 8

16. FC Augsburg 9 5-18 6

17. Arminia Bielefeld 9 5-14 5

18. Greuther Fürth 9 6-24 1

Borítókép: Twitter.com/FC Bayern München

