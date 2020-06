A Bayer Leverkusen 3-0-ra legyőzte a házigazda, negyedosztályú 1. FC Saarbrückent a labdarúgó Német Kupa első, keddi elődöntőjében, s ezzel 2009 után először bejutott a fináléba.

A hazaiak korábban több élvonalbeli együttest is elbúcsúztattak, a Bundesliga aktuális ötödik helyezettjével azonban nem bírtak.

Enjoy the highlights of 1. FC Saarbrücken vs. Bayer 04 Leverkusen from the Semi Finals of the DFB-Pokal 2019/20. Goals: 0-1 Diaby (11'), 0-2 Alario (19'), 0-...