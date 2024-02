A mérkőzés az első perctől az utolsóig egyenlő erők küzdelmét hozta, hiába volt jó iramú és lüktető a meccs, helyzet nem sok akadt. A hazaiak a 83. percben a marokkói Ajub el-Kabi találatával szerezték meg a győzelmet. A görögök kispadján így sikerrel debütált a spanyol vezetőedző, José Luis Mendilibar, aki pályafutása során még soha nem szenvedett vereséget bemutatkozása alkalmával.



A visszavágót egy hét múlva rendezik a Groupama Arénában.

Konferencia-liga, a 16 közé jutásért, első mérkőzés:

Olimpiakosz (görög)-Ferencvárosi TC 1-0 (0-0)

---------------------------------------------

Pireusz, Karaiszkakisz Stadion, 31 ezer néző, v.: Glenn Nyberg (svéd)

gólszerző: el-Kabi (83.)

sárga lap: Alekszandropulosz (51.), Carmo (59.), illetve Makreckis (37.), Wingo (77.), Ben Romdhane (90.)

Olimpiakosz:

------------

Paszhalakisz - Rodinei, Ntoi, Carmo, Ortega - Carvalho (Jovetic, 78.), Alekszandropulosz (Horta, 62.), Hezze - Fortunisz (Iborra, 92.), el-Kabi (el-Arabi, 92.), Maszurasz (Podence, 62.)

Ferencvárosi TC:

----------------

Dibusz - Wingo, Cissé, S. Mmaee, Ramírez - Makreckis, Maiga - Zachariassen, Abu Fani (Besic, 82.), Marquinhos (Ben Romdhane, 75.) - Varga B. (Pesic, 75.)

II. félidő:

-----------

83. perc: Rodinei jobb oldali beadását nem tudták lefülelni a magyar védők, így az megtalálta el-Kabit, aki remek átvétellel helyzetbe hozta magát, és közelről a jobb sarokba lőtt (1-0).

A Ferencváros nem is kezdhette volna jobban a mérkőzést, ugyanis Varga már a második percben a görög kapuba fejelt, csakhogy a videobíró érvénytelenítette a találatot les miatt. Nem sokkal később az Olimpiakosznak is megvolt az első helyzete, de Samy Mmaee szerelt az utolsó pillanatban. Ezt követően megnyugodtak a felek, így többnyire mezőnyjátékkal teltek a percek, mindkét csapat nagyon megbecsülte a labdát, és igyekezett minél tovább birtokolni azt. Az idő múlásával ez a piros-fehéreknek sikerült jobban, de meddő fölényük helyzetekben nem nyilvánult meg, a Ferencváros pedig inkább gyors ellentámadásokra rendezkedett be. Ezek nem is voltak veszélytelenek, a zöld-fehérek elsősorban Ramírez és Marquinhos révén a bal oldalon tudtak a hazai csapat védelmi vonala mögé kerülni. Egy ilyen akció végén Ramírez veszélyeztetett, Paszhalakisz viszont védeni tudott. A görögök első igazán nagy helyzetére a 32. percig kellett várni, akkor Carmo fejelhetett kapura közelről, Dibusz elképesztő reflexszel hárított. A szünet előtti percekben valamelyest fokozódott a nyomás Dibusz kapuján, gól azonban nem született.

A folytatásban is egyenlő erők küzdelme zajlott a pályán, a védelmek rendkívül stabilak voltak, így helyzet sem akadt egyik oldalon sem. Az 55. perctől a magyar bajnok szorította be görög riválisát, ebben a hét-nyolc perces periódusban több szöglete is volt, de gólveszélyes szituációt nem sikerült kialakítani. Az Olimpiakosz aztán rendezte sorait, majd nem sokkal később el-Kabi lőtt mellé ziccerből. Jó iramú és lüktető volt a meccs annak ellenére, hogy a támadók csak elvétve tudták átjátszani a védelmeket. Az utolsó tíz perchez közeledve megint az Olimpiakosz tűnt veszélyesebbnek, egy ízben Dibusznak ismét nagyot kellett védenie el-Kabi lövésénél. A marokkói csatár a hajrában már nem hibázott, így vezetést szerzett az Olimpiakosz. A gól feltüzelte a hazaiakat, akik nagy elánnal rohamozni kezdtek, a Ferencváros viszont állta a sarat, így minimális hátránnyal készülhet a visszavágóra.

Fotó: MTI