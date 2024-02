"Az első meccs nagyon nehéz első félidőt hozott Pireuszban. Ennél mindenképpen jobban kell kezdenünk. Azt szeretném, hogy többet legyen nálunk a labda, mint hazai pályán. Ha nem így lesz, el leszek keseredve, mert edzőként nem szoktam hozzá, hogy az aktuális csapatom többnyire védekezzen. Azt kedvelem, ha az együttesem az ellenfél térfelén védekezik" - árulta el szerdai sajtótájékoztatóján a spanyol tréner, hogy miben vár javulást a tanítványaitól.

A tíz napja kinevezett trénert nem zavarja, hogy telt ház és pokoli hangulat várja majd a Groupama Arénában, mert ahogy fogalmazott, épp a szaloniki pokolból érkeztek, méghozzá elég jó eredménnyel. Mendilibar arra utalt, hogy az Olimpiakosz vasárnap 4-1-re megnyerte a görög bajnoki rangadót a PAOK otthonában, így irányításával két meccs után is százszázalékosak a pireusziak.

"Nagyon fontos meccs lesz, amely nem lesz egyszerű, nem lazíthatunk egy pillanatra sem. De szerencsére a játékosok értik, amit elmagyarázok nekik, az edzésen jól dolgoznak, a meccseken pedig úgy játszanak, ahogy megbeszéltük" - mondta a 62 éves szakember.



Mendilibar felidézte a tavalyi szép emlékét, amikor is megnyerte az Európa-liga döntőjét a magyar fővárosban. Elárulta, az utazás hangulata hasonló volt most az Olimpiakosszal, mint egy éve a Sevillával, de az egy jelentős különbség, hogy akkor döntőt játszott Budapesten, ezúttal viszont csak egy lépést lehet megtenni az oda vezető úton.



A játékosok nevében Chiquinho arról beszélt, már megszokták, hogy folyamatosan nyomás alatt játszanak, sőt kifejezetten jónak tartja ezt a heti kétmeccses ritmust, amiben most vannak.



"Tele vagyunk energiával, mindent bele fogunk adni. Folyamatosan javulunk meccsről meccsre, ahogy az új edzőnél lenni szokott" - mondta a portugál középpályás.



A teltházas Groupama Arénában csütörtökön 21 órakor kezdődő találkozót élőben közvetíti az M4 Sport és a Kossuth Rádió. A nyolcaddöntő sorsolását pénteken 13 órától rendezik.

Borítókép: olypiacos.org