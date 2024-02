A szerb szakember azonban nemcsak az összetételen módosított, hanem a szerkezeten is, ugyanis ezúttal két vérbeli csatár is kezdő: a góllövőlistát vezető Varga Barnabás mellett a télen igazolt Kenan Kodro is bizalmat kapott a lett védekező középpályás, Cebrails Makreckis helyett.

A bosnyák támadó az MTK Budapest elleni örökrangadó után másodjára szerepel a kezdő tizenegyben, akkor a szünetben lecserélték.

Stankovic másik módosítása a védelmet érinti, a hátsó alakzat bal oldalán az ecuadori Cristian Ramírez helyén ezúttal a bosnyák Eldar Civic futballozhat.

A magyar bajnok egygólos hátrányból várja a teltházas Groupama Arénában 21 órakor kezdődő visszavágót, melyet élőben közvetíti az M4 Sport és a Kossuth Rádió. A nyolcaddöntő sorsolását pénteken 13 órától rendezik.

A Ferencváros kezdőcsapata:

-----------------------------

Dibusz - Wingo, Cissé, S. Mmaee, Civic - Zachariassen, Abu Fani, Maiga, Marquinhos - Varga B., Kodro

Fotó: Valerio Pennicino - UEFA/UEFA via Getty Images