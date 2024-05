„Idén tényleg elhittük, hogy nyerhetünk. Ez most jobban fáj.” – kezdte a Sky Sports Italiának adott interjújában az olaszok trénere.

A sorozatban második EKL-fináléján alulmaradó Fiorentina hiába jutott el ezúttal a hosszabbításig, a torna gólkirálya, Ajúb el-Kabí az egész mérkőzésen egyszer villant, a 116. percben megelőzte Luca Ranierit egy beadásnál és győzelembe fejelte a görögöket.



A firenzei együttes remélte, hogy az előző szezon kudarcaiból tud tanulni és építkezni a csapat, de a West Ham elleni utolsó percben elveszített döntő és az Inter elleni Coppa Italia vereség sem bizonyult elégnek ahhoz, hogy idén diadalmaskodjanak.

„Másodjára is elkeserítő érzés. Elkeserítő, mert harcoltunk, vérrel-verítékkel küzdöttünk, helyzeteket dolgoztunk ki egy olyan csapat ellen, amely ritkán engedi, hogy jól futballozz ellene. A srácok mindent beleadtak.” – folytatta.

„Úgy gondolom nem érdemeltünk vereséget a fináléban. Csalódott vagyok, mert a harmadik döntőnkben már úgy játszottunk, ahogy ilyenkor kell, de még mindig nincs meg a kellő érettség, okosság, és az a bizonyos kis extra, ami az ilyen mérkőzéseken szükséges.”

A toszkán együttesnek több lehetősége is volt a gólszerzésre, de egyikkel sem tudott élni.

„Sajnálom a fiúkat, de ilyen a futball. El kell fogadnunk a vereséget. Az összes pályára lépő játékos egytől egyig mindent beleadott, de az ilyen mérkőzések attól is függenek, ki az ellenfél.” – tette hozzá.

„Nem ezt reméltük, de több helyzetünk volt, hogy ünnepeljünk mielőtt ők tették, a döntőkben sajnos úgy néz ki nem nekünk jön ki a lépés.” – mondta Italiano.

A Fiorentina extra motivációval léphetett pályára, hiszen szerették volna hazavinni a trófeát a márciusban szívrohamban elhunyt Joe Barone sportigazgató emlékére.

A Violák így jövőre is az Európa Konferencia Ligában indulhatnak, és megcsinálhatják az addig hihetetlennek gondolt mutatványt, hogy sorozatban háromszor kapnak ki egy sorozat fináléjában.

Hogy a következő szezont kivel kezdi meg Fiorentina, nagy talány, Vincenzo Italiano nagyon úgy tűnik, hogy távozik a klubtól, azonban a döntéséről még nem adott érdemi választ.

„Csalódott és keserű vagyok, mert én is azt hittem, hogy ezúttal más lesz a vége. Sorozatban két szezonban is eljutni a végéig jó dolog, de a finálét is meg kell nyerni, ami nekünk nem sikerült. Ez is a folyamat része, de az utazás romlottnak hat, ha végig kell nézned, ahogy a másik csapat magasba emeli a trófeát. Még van egy mérkőzésünk a bajnokságban, az Atalanta ellen idegenben, most arra fókuszálunk, utána találkozom az elnökkel.” – mondta Italiano, aki az elmúlt két évben három döntőbe is elvezette a Fiorentinát, viszont egyet sem tudott megnyerni csapatával.

