A védő Henry Wingo már 2021 óta a zöld-fehérek játékosa, de az amerikai légiós ősszel nem került a Kl-keretbe. A védekező középpályásként szerephez jutó, elefántcsontparti Habib Maiga viszont egyik friss szerzeménye a Ferencvárosnak, a bosnyák csatár, Kenan Kodro pedig a cserepadon kapott helyet, mert előretolt ékként a gólkirály és a góllövőlistát jelenleg is vezető Varga Barnabás szerepel.



A találkozó előtt három órával már jó néhány piros-fehérbe öltözött hazai szurkoló tartózkodott a 32 ezernél is több néző befogadására alkalmas Karaiszkakisz Stadion környékén. Az árusok már ekkor ellepték a környező utcákat, frissen sütött kolbásszal és persze szuvlakival várták a drukkereket. De nemcsak a kofák készültek a szurkolók visszatérésére a stadionokba - a görög kormány két hónapig zárt kapussá nyilvánított valamennyi meccset -, hanem a rendőrség is, amely nagy erőkkel vonult fel a tavaly az Európai Szuperkupa-mérkőzésnek otthont adó létesítménynél. Legalább ötbusznyi készenléti rendőr teljesített szolgálatot és vigyázott a rendre, többek között a 7-800 ferencvárosi drukker biztonságára is.

A hírek szerint a találkozót a helyszínen tekinti meg a korábbi világválogatott Détári Lajos is, aki rövid ideig a Ferencvárosban is futballozott, az Olimpiakosznál pedig igazi közönségkedvenc volt a pireuszi klubnál töltött két idénye során.

A Ferencváros és az Olimpiakosz a 16 közé jutásért küzd a Konferencia-ligában, a párharc első, pireuszi felvonása 18.45-kor kezdődik a svéd Glenn Nyberg sípjelére. Az összecsapást élőben közvetíti az M4 Sport és a Kossuth Rádió, a visszavágót egy hét múlva a Groupama Arénában rendezik.

A Ferencváros kezdőcsapata:

-----------------------------

Dibusz - Wingo, Cissé, S. Mmaee, Ramírez - Makreckis, Maiga - Zachariassen, Abu Fani, Marquinhos - Varga B.

Fotó: Pedja Milosavljevic/DeFodi Images via Getty Images