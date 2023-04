Xabi Alonso remek munkát végez a Bayer Leverkusennél, ezt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy csapata elődöntőbe jutott az EL-ben, a bajnokságban pedig szintén versenyben vannak a nemzetközi kupát érő helyekért.



A spanyolért a hírek szerint a Real Madrid és a Chelsea is érdeklődik, most azonban egy jóval kisebb projekt kerülhet a látókörébe.

A Daily Mail úgy tudja, a West Ham hamarosan szeretné lecserélni David Moyes vezetőedzőt, a helyére pedig Alonsót nézték ki.

