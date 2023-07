Arsene Wenger – aki korábban többek között az Arsenalt irányította, jelenleg pedig a FIFA fejlesztési vezetője – szerint a VAR-ral kapcsolatos legfőbb probléma a leshelyzet értelmezése, amin feltétlenül változtatni kell.



„Volt már olyan, hogy egy centiméter töredéke vagy az orr miatt ítéltek lest. Ezen a helyzeten gyorsan változtatnunk kell, amire van lehetőségünk. Nem vehetjük figyelembe, hogy a labdarúgó orrának egy része szabálytalan helyzetben van, mert ő azzal gólt szerezhet.” – véli a szakember.



„Azzal a javaslattal élnék, hogy a labdarúgó akkor nincs lesen, ha a testének bármely része, amellyel gólt tud lőni, egy vonalban van az ellenfél védelmének utolsó játékosával, még akkor is, ha a támadó testének többi része a védő előtt van.” – tette hozzá Wenger.

This is how the new offside rule is expected to work and be tested:



'The Wenger rule' means the player must be FULLY ahead of the defender to be deemed offside.



