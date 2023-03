A Goal.com a TuttoJuve értesüléseire hivatkozva számolt be róla, hogy a Newcastle érdeklődik a Juventus szerb csillagáért.



A szarkák a pénzt sem sajnálnák érte, egy 75 millió eurós ajánlatot készítenek elő a támadóért.

Könnyen lehet azonban, hogy ez az összeg sem lesz elég, hisz a Juventus anno 90 millióért vette Vlahovic-ot, a klub pedig nem szeretne veszteséggel kiszállni az ügyletből.

