Ahogyan arról mi is beszámoltunk, a Chelsea megszerezte Joao Félixet az Atléticótól, ezzel pedig Aubameyang látszámfelettivé válhat a támadóharmadban.

A Goal.com információi szerint nem más érdeklődik érte, mint az Atlético Madrid, akik éppen Félix helyére hoznák őt Madridba.

A portál szerint a gaboni támadó esetében szintén egy féléves kölcsönszerződésről lenne szó, ezzel pedig tulajdonképpen helyet cserélne a két játékos a tavaszi félszezonra.

A matracosok Félix mellett Cunhától is megváltak, Simeonének pedig így mindenképpen szükséges csatárt szerződtetnie a télen.

Clubs in Spain are interested in signing Aubameyang from Chelsea. Atletico Madrid is the number one candidate. (@SamiMokbel81_DM @MailSport) pic.twitter.com/jKjoB2XGGP