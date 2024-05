A harmadosztályú bajnokságban, a feljutásért zajló párharcban az SC Dimona és a Simson Tel Aviv találkozója hosszabbítás után 2-2-re állt, így jöhetett a szétlövés, melyet 28-28 próbálkozás után 23-22-re nyert meg a házigazda Dimona. A maratoni 11-es párbajok rekordját 2022 márciusa óta a Washington-Bedlington meccs tartotta 54 lövéssel az Ernest Armstrong Emlékkupán, amelyet az angol tizedik osztálybeli csapatok számára írnak ki.

A new world record was set tonight in Israel. M.S. Dimona beat Shimshon Tel Aviv 23:22 in a penalty shootout in the third league playoff semifinal. In the historic duel, 56 penalties were kicked, more than the 54 penalties kicked in March 2022, when Washington beat Bedlington in… pic.twitter.com/U2v7DikKT6