Todd Boehly érkezését követően a Chelsea hatalmas költekezésbe kezdett, számos játékost igazoltak a klubhoz, akiknek hosszú, sokszor 7-8 éves szerződést kínáltak.



Ezzel a trükkel az volt a céljuk, hogy az átigazolási díj és a kifizetések a könyvelésben több évre osztódjanak szét, így kevésbé terheljék egy adott szezon költségvetését.

Az UEFA ezt azonban most elvágta, ugyanis elfogadták azt a szabálymódosítást, amelynek értelmében ezeket a díjakat maximum 5 éves időtartamra lehet levetíteni, hiába szól a szerződés tovább.

Fontos, hogy a szabályozást visszamenőleg nem érvényesítik, így a már eddig megszerzett játékosok átigazolási díjaival nem lesz gondja a klubnak, azonban a jövőben nem alkalmazhatják ezt a taktikát.

UEFA has just confirmed decision that for FFP a player's transfer fee can be spread out for a maximum of five years even if the player's contract is longer.

(Will not be backdated so Chelsea's longer-term player contracts are ok) https://t.co/5aBw7t9ulw pic.twitter.com/RbYvhzbSeM