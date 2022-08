A Sport katalán napilap szerint a Barcelona felkereste a Manchester Unitedet egy esetleges játékcsere ügyében.

A katalán médium szerint a gránátvörös-kékek Aaron Wan-Bissaka játékjogát szeretnék, ezért cserébe pedig Sergino Destet ajánlanák fel.

Mindkét játékosról elmondható, hogy a menedzserük nem bízik bennük, így jól jönne számukra a levegőváltozás.

Wan-Bissakát anno 55 millió euróért vásárolta meg a United, azóta viszont jelentősen vesztett az értékéből, napjainkban már csak 25 millió a piaci ára.

Dest számára Erik ten Hag jelenléte lehet a kulcsfontosságú, ugyanis ő játszott korábban a holland mester keze alatt, ez pedig remek lehetőség lehet arra, hogy újra felépítse magát és a karrierjét.

