Manchester City-Tottenham rangadó az angoloknál, Barcelona-Atletico Madrid a La Ligában, míg az olaszoknál Napoli-Inter összecsapást rendeznek... Nézzük, hogyan alakulnak a vasárnapi mérkőzések az európai topligákban.

19:34 - A Bundesliga vasárnapi játéknapjának rangadóján, 1-1-es döntetlent ért el a Bayer Leverkusen és a Dortmund csapata. Ezzel a Xabi Alonso vezette Leverkusen továbbra is veretlenül áll és vezeti a német bajnokságot, míg a Dortmund az ötödik helyen áll a tabellán.

19:30 - Gólzáporos mérkőzésen nem bírt egymással a City és a Tottenham

17:15 - A Zalaegerszeg 3-0-ra nyert a Diósgyőr vendégeként a labdarúgó OTP Bank Liga 15. fordulójának második vasárnapi mérkőzésén.

Sikerükkel a kék-fehérek elmozdultak a kiesőzónából, Márton Gábor vezetőedző pedig, aki 2020-ban már irányította az együttest, visszatérése óta először vezette győzelemre a ZTE-t.

17:10 - A Chelsea egy nehéz meccsen van túl, miután hazai pályán 3-2-re nyertek a Brighton ellen hazai pályán. A Kékek ráadásul már az első félidő legvégétől emberhátrányba kerültek, így még nehezebb volt számukra megrtartani a vezetést. Végül, hiába szépítettek a vendégek a hosszabbításban és jöttek fel egy gólos hátrányba, a Chelsea kiküzdötte a három pontot.

17:03 - Kerkez Milos gólpasszt adott a Bournemouth hazai pályán játszott 2-2-es döntetlent az Aston Villa ellen. Hiába vezetett a mérkőzés során kétszer is a hazai csapat, a vendégek mindkétszer egyenlítettek, ráadásul a végeredményt is beállító utolsó gól a rendes játékidő végén a 90-dik percben esett. Ezzel az 1 ponttal az Aston Villa továbbra is a negyedik, míg a Bournemouth a tizenhatodik helyen áll a bajnokságban.

17:00 - Őrűletes mérkőzésen nyert a Liverpool

10.00 - Mai mérkőzések

NB I

15. FORDULÓ

12.45: Újpest FC–Paksi FC (Tv: M4 Sport)

15.15: Diósgyőri VTK–ZTE FC (Tv: M4 Sport)

17.45: Ferencvárosi TC–Mezőkövesd Zsóry FC (Tv: M4 Sport)

ANGOL PREMIER LEAGUE

14. FORDULÓ

15.00: Bournemouth–Aston Villa

15.00: Chelsea–Brighton (Tv: Spíler1)

15.00: Liverpool–Fulham (Tv: Match4)

15.00: West Ham United–Crystal Palace

17.30: Manchester City–Tottenham Hotspur (Tv: Spíler1)

FRANCIA LIGUE 1

14. FORDULÓ

13.00: Le Havre–PSG (Tv: Match4)

15.00: Brest–Clermont

15.00: Monaco–Montpellier

15.00: Toulouse–Lorient

17.05: Lille–Metz

20.45: Olympique Marseille–Rennes

NÉMET BUNDESLIGA

13. FORDULÓ

15.30: Mainz–Freiburg (Tv: Arena4)

17.30: Bayer Leverkusen–Borussia Dortmund (Tv: Match4)

19.30: Augsburg–Eintracht Frankfurt (Tv: Match4)

OLASZ SERIE A

14. FORDULÓ

12.30: Lecce–Bologna (Tv: Sport2)

15.00: Fiorentina–Salernitana (Tv: Sport2)

15.00: Udinese–Verona

18.00: Sassuolo–Roma (Tv: Sport2)

20.45: Napoli–Internazionale (Tv: Sport2)

SPANYOL LA LIGA

15. FORDULÓ

14.00: Mallorca–Alavés (Tv: Spíler2)

16.15: Almería–Betis (Tv: Spíler2)

18.30: Sevilla–Villarreal (Tv: Spíler2)

21.00: Barcelona–Atlético Madrid (Tv: Spíler2)

Borítókép: Sport365