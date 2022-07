Üdvözlünk mindenkit a Sport365 átigazolási körkép sorozatában. Minden nap egy külön cikket áldozunk arra, hogy megpróbáljuk összeszedni a legfrissebb híreket, pletykákat és hivatalos bejelentéseket a labdarúgás világából.

Az átigazolási piac már javában zajlik, nézzük mik a legfrissebb hírek ma, július 24-én:

14:30: Laporta és Xavi is megszólalt Frenkie de Jong-ról. "Frenkie de Jong a mi játékosunk, nagyon szeretjük. Kaptunk néhány ajánlatot érte, de egyelőre nem fogadtuk el, mert szeretnénk vele beszélni, és pontosan tudni azt,hogy mit akar" - mondta aJoan Laporta, a katalánok elnöke.

Joan Laporta tells @carodelas: "Frenkie de Jong is our player, we really like him. We received some offers for Frenkie but we didn't accept as of now, as we want to talk with him and know exactly what he wants" #FCB



"We need to clarify some aspects of his situation". #MUFC pic.twitter.com/TM1hwyHzVu