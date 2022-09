Roberto Carlos elárulta, a Manchester United légiósával, Freddel szeretett volna mindig egy csapatban játszani.

A 49 éves korábbi balhátvéd meg is indokolta döntését:

„Fred egy olyan játékos, aki fantasztikus biztosítékot tudna nekem nyújtani.”

„Támadószellemű játékos vagyok, így egy olyan játékos mint ő, remekül képes fedezni engem.” – mondta el a Daily Mirror szerint.

