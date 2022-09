A 21 éves Jurrien Timber kétségtelenül az egyik legnagyobb védőtehetség Európában, nem csoda hát, hogy van Dijk-ot is lenyűgözte.

„Közel sem voltam olyan jó ennyi idősen, mint Timber! Még csak 21 éves, hatalmas lehetőségek állnak előtte. Csak tisztelegni tudok!” – áradozott a 31 éves védő.

Timberért többek között a Manchester United és a Manchester City is érdeklődik, egyelőre azonban szerződése van az Ajaxxal, ami 2025-ig szól.

Jurriën Timber, doing great again with Ajax and Dutch national team after signing new deal until June 2025 in the summer. #Ajax



Van Dijk says: “I was never that good at the age of Timber, he’s just 21… I can only praise him. His potential is so high, I’m sure”. pic.twitter.com/tdxs2YPoEa