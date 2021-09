A válogatott keretben is számításba vett Vágó Fanny lett az FTC-Telekom női labdarúgócsapatának vezetőedzője.

A klub honlapjának hétfői közlése nyomán a múlt héten közös megegyezéssel távozó Dörnyei Balázst váltó Vágó a továbbiakban is a játékoskeret tagja marad, legalábbis egyelőre. A 30 éves Vágó több mint százszoros magyar válogatott, hétszeres magyar bajnok, ötszörös Magyar Kupa-győztes, többször volt osztrák és magyar gólkirály, valamint az év női labdarúgója. A támadó 2019 nyarán igazolt a Ferencvároshoz, és trénerként is van már tapasztalata, idén a népligetiek fiókcsapatánál, Soroksáron kezdte meg edzői munkáját.

Dörnyei nyolc évig irányította a ferencvárosi együttest, amellyel négy bajnoki címet és hat MK-trófeát gyűjtött be. A szakember azt követően távozott a csapat éléről, hogy az a bajnoki idény első három fordulójában kétszer is vereséget szenvedett - az MTK-tól, majd a Győrtől kapott ki -, illetve augusztusban az albán Vllazniával szemben gól nélküli döntetlent követően tizenegyesekkel alulmaradt, így búcsúzott a női labdarúgó Bajnokok Ligájától. A magyar női válogatott szeptember 17-én Skócia, majd 21-én Spanyolország ellen játszik világbajnoki selejtező-mérkőzést, a keretbe Vágót is meghívták.

