Az elmúlt néhány évben a kezezések és a les szituációk voltak a sportág két legnagyobb beszédtémái.

A jövő nyári németországi torna előtt a hírek szerint az Adidas labdája új technológiát fog tartalmazni.

A The Times szerint: "A mikrochip a végtagok követésére szolgáló technológiával együtt fog működni, amely lehetővé teszi a játékosok csontvázának 3D-s vizuális ábrázolását valós időben.”

"Ezek az eszközök lehetővé teszik, hogy a videoasszisztens játékvezetők (VAR) olyan számítógépes képet hozzanak létre, amely pontosan megjeleníti, hogy a labda hol találta el a játékos testét."

"Az Adidas meccslabdában található mikrochip lehetővé teszi azt is, hogy a technológia meghatározza a labda elrúgásának pontos időpontját, ami a végtagkövető kamerákkal együtt ultrapontos les szituáció tud ábrázolni, így segítve a játékvezetők döntését."

A jelentés azt is megállapította, hogy a játékvezetők, akik látták az új technológiát működés közben, le voltak nyűgözve a rendszer pontosságának szintjétől.

The Adidas EURO 2024 ball will have a microchip to help officials detect handballs.



The microchip will work in tandem with limb-tracking technology that enables the real-time creation of 3D visual representations of players.



These devices allow VARs to create a computerized… pic.twitter.com/PfKcFuv3nq