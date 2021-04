A labdarúgó Európai Szuperliga (ESL) projekt készenléti állapotban van, a társaság még mindig létezik - jelentette ki Florentino Perez, a Real Madrid elnöke, az ESL elsőszámú vezetője azok után, hogy a kezdeményezést széleskörben támadták, és az alapító 12 csapatból elvileg már csak a Real és a Barcelona számít tagnak.

Perez a spanyol Cadena Ser rádiónak adott szerda éjjeli interjújában elmondta, hogy az olasz csapatok közül "a Juventus és az AC Milan nem ment el, együtt gondolkodunk és dolgozunk." Hangsúlyozta, hogy a Szuperliga projektje természetesen még mindig létezik, évek óta dolgoztak ezen, és talán most nem tudták elmagyarázni, hogy miért fontos a megvalósítása. Jelezte, még soha nem látott olyan agresszivitást több futballvezetőtől, mint amit tapasztalt a bejelentésük után.

"Úgy tűnt, mintha meg akarnánk ölni a labdarúgást, és ledobtunk egy atombombát, miközben a sportág megmentése érdekében szövetkeztünk" - fogalmazott Perez.

Sport365.hu - "Uraim hatalmas hibát követtek el" Döntésük megváltoztatására szólította fel a Szuperliga 12 alapító klubját Aleksander Ceferin, az Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA) elnöke a szervezet keddi kongresszusán. A szlovén sportvezető a három-három olasz és spanyol egyesület mellett kiváltképpen a hat angol klubhoz szólt, élesen bírálva az amerikai milliárdosokból, arab sejkekből és orosz oligarchákból álló tulajdonosi körüket.

A húszcsapatosra tervezett Európai Szuperliga létrehozását vasárnapról hétfőre virradóra jelentették be, az alapítók között hat angol és három-három olasz és spanyol klub volt, ugyanakkor a tervet magas rangú politikai, valamint sportszakmai körökben, a nemzetközi (FIFA) és az európai szövetség (UEFA) részéről is széleskörű ellenérzés fogadta. A szurkolói csoportok szintén kritikákat fogalmaztak meg a tervezett sorozattal szemben. Elsőként kedden este a Manchester City jelentette be hivatalosan, hogy visszalép a szerepléstől, majd szerda hajnalban a Chelsea, aztán az Arsenal, a Liverpool, a Manchester United és a Tottenham Hotspur is kihátrált a kezdeményezésből.

Szerda délutánra az Atlético Madrid, az Internazionale és az AC Milan visszalépésével, valamint a Juventus a liga jövőjének bizonytalanságáról tett bejelentése után már csak két klub, az FC Barcelona és a Real Madrid maradt hivatalosan tagja a Szuperligának, amelynek a tervek szerint 15 állandó résztvevője lett volna.

Sport365.hu - Szükségünk van nekünk a Szuperligára? A legújabb kutatások szerint a szurkolók részéről nem kapott túl nagy támogatást az új liga indulása. Az elmúlt napokban robbant a bomba, tizenkét topcsapat megalapítja a Szuperligát. Az UEFA már a döntést megelőzően szankciókkal fenyegetett, a klubokat azonban ez sem tudta eltántorítani. Az európai futballvilág forrong és egyelőre nem lehet tudni, mi fog kisülni ebből a háborúból.

