Rövid, de annál intenzívebb Twitter-bejegyzésben reagált elbocsájtására a német sztáredző.

19 hónapnyi munkát követően köszöntek el a kékek Thomas Tucheltől, aki a Chelsea színeiben Bajnokok Ligáját, Európai Szuperkupát és Klubvilágbajnokságot is nyert. Emellett zsinórban kétszer került döntőbe csapatával a FA-kupában, illetve egy Carabao Cup fináléban is szerepeltek.

„Ez az egyik legnehezebb poszt, amit meg kellett írnom. Reméltem, hogy hosszú évekig nem kell még megtennem… Le vagyok döbbenve, hogy véget ért a Chelsea-nél töltött időm.”



„Ez egy olyan klub, ahol otthon éreztem magam, szakmailag és személyesen egyaránt. Nagyon köszönöm a személyzetnek, a szurkolóknak és a játékosoknak, hogy a kezdetektől kezdve szívélyesen bántak velem.”



„Büszkeség és hatalmas öröm volt, hogy sikerült megnyernünk a BL-t és a klubvilágbajnoki címet. Ez örökre velem marad!” – zárta bejegyzését a tréner.

Tuchel jövője egyelőre ködbe burkolózik, mivel szezon közben átvenni egy csapatot nagyon komplikált, illetve sokszor hálátlan is, így könnyen lehet, hogy a német leghamarabb jövő nyáron talál majd új klubot magának.

This is one of the most difficult statements I have ever had to write - and it is one which I hoped I would not need to do for many years. I am devastated that my time at Chelsea has come to an end. pic.twitter.com/0TTlUOjWDx