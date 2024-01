A Bayern München sokéves tradícióját törte meg azért, hogy tisztelegjen korunk egyik legkiválóbb labdarúgója, Lionel Messi előtt.



A nyolcszoros aranylabdás argentin és a bajor klub közötti kölcsönös tisztelet mindig is megvolt, 2018-ban pedig egy olyan gesztust tett a müncheni klub, amire valószínűleg még a Bolha sem számított.

A Bayern a szurkolói múzeumában kiállította Messi egyik dedikált mezét, és még saját kis vitrint is kialakított, kizárólag az argentin sztár tiszteletére.

A klub múzeumában ez az egyetlen olyan „sziget”, ami nem kapcsolható közvetlenül a klubhoz, ezzel pedig sokéves hagyományt törtek meg.

A mez, és a mellette fekvő labda és cipő azt hivatott megörökíteni, hogy Messi 91 gólos évében megdöntötte a müncheniek legendájának, Gerd Müllernek az 1972 óta fennálló rekordját, ami 85 gól volt egy naptári évben.

Reminder: Messi has his own section dedicated to him in Bayern's museum at Allianz Arena. pic.twitter.com/7YfqKcp6Le