A PSG megerősítette érdeklődését a Barcelona brazil sztárjáért, Philippe Coutinhoért. A sportigazgató poszton történt váltás - Leonardo érkezett Antero Henrique helyére – nem változtatott a klub álláspontján a középpályást illetően. A Paris United információi szerint, Leonardo nagyot akar dobbantani már az elején, és ezért egy nagy nevet akar a csapathoz csábítani.

Miközben Mino Raiolával tárgyaknak Matthijs de Ligt ügyében, a PSG már keresi Coutinhot is. Habár érdeklődnek Sergej Milinkovic-Savic után is, a Canal + szerint. Leonardo már találkozott is Mateja Kezmannal, Lazio játékosának ügynökével.

Philippe Coutinho megtalálta mindeközben legjobb formáját a brazil válogatottal egy nehéz barcelonai szezont követően. A karmester szerezte nemzete első két gólját a hazai rendezésű Copa Américán a 3-0-os Bolívia elleni nyitómeccsen.

Fotó forrása: Chris Brunskill/Fantasista/Getty Images