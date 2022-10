A 90min.com értesülései szerint a londoni csapat ma már nagyon bánja, hogy nem hallgattak játékosukra, amikor javasolta nekik Kim szerződtetését.

2020 szeptemberében érdeklődött először a játékos iránt a Tottenham, aki akkor még a Peking Guoanban rúgta a bőrt.

Akkoriban Son erősen támogatta honfitársa leigazolását, a klub végül elvetette, mivel nem voltak hajlandóak 10 millió eurónál többet adni érte.

Végül Kim a Fenerbahcéhoz került, ahonnan csupán egy év után repült is Nápolyba, ahol kirobbanthatatlanná vált.

A Napoli jelenleg vezeti a BL csoportját, illetve minden versenyszámot figyelembe véve is veretlen az idei szezonban.

Tottenham are now preparing to open negotiations for centre-back Kim Min Jae.



[Lee Gun, reporter for @Chosun] #THFC #COYS pic.twitter.com/oHJZWkhMLX