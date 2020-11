Egy tizennégy éves dán tinédzser egészen elképesztő 150-0-s rekorddal büszkélkedhet a FIFA21 FUT Champions módjában.

Anders Vejrgang az RB Leipzig profi FIFA-játékosa, akinek Twitch csatornáját 55.000 ember követi.

A FIFA21 legnehezebb játékmódja a FUT Champions, a legtöbb játékos már annak is örül, ha 5 meccset meg tud nyerni zsinórban, ezért is hihetetlen Vejrgang 150-es győzelmi sorozata.

120-0! First stream in english! 0-3 down at 29-0, but we win 6-3 in extra time! Thank you all for the support! Thanks for fantastic commentary to @AKeller1994! pic.twitter.com/ncYAhBhmdw