Hivatalos közleményben jelezte a görög Olympiacos gárdája, hogy szerződést bontanak a Real Madrid korábbi Puskás-díjas középpályásával, James Rodriguezzel.



A kolumbiai így szabadon igazolhatóvá vált és bármely csapat leigazolhatja.

„James mindig a klubunk része lesz, tagja a családnak. Szeretnénk megköszönni neki a szolgálatait és további sok sikert kívánunk neki!” – állt a klub közleményében.

James Marcelo után a második olyan korábbi Real-játékos volt, aki a görögöknél szerette volna újjáépíteni magát, mára azonban már egyikőjük sem tagja a keretnek.

I would like to thank everyone for all the time that we have spent together. although we are going our separate ways, I feel that I will always be a member and welcomed in the family of the great port Piraeus. I wish all the best to Olympiacos and every success in the future. pic.twitter.com/BTddkWubiQ