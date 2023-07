Andrés Iniesta lejátszotta utolsó mérkőzését a Japán ligában szereplő Vissel Kobe gárdájának játékosaként.



A 39 éves spanyol hat évet töltött a japán klubnál, előtte pedig teljes pályafutását a Barcelonánál töltötte, ahol ma is példaképként hivatkoznak rá.

A szombati Consadole Sapporo elleni 1-1-es döntetlennel végződő összecsapás után a szurkolók szerenáddal búcsúztatták a spanyolt, aki el is érzékenyült ezt hallgatva.

Andres Iniesta has played his final match for Vissel Kobe and said goodbye to Japanese football



The sell-out crowd gave Iniesta an affectionate send-off after the match pic.twitter.com/E6i3bfhGEG