Manchester United-Newcastle United rangadó az angoloknál, Lyon új edzővel szerezheti meg első győzelmét... Nézzük, hogyan alakulnak a szombati mérkőzések az európai topligákban és Magyarországon!

20:50 - Nyert a Real Madrid, az új edzővel sem megy a Lyonnak

A nehéz helyzetben lévő Everton Dwight McNeil találatával mindhárom pontot elhozta Nottinghamből, de így is kieső helyen állnak a liverpooliak.

Franciaországban a Grossótól búcsút vevő lyoniak vezettek ugyan a Lens ellen, de végül 3-2-re kikaptak az esélyesebb ellenfelüktől, így 14 fordulót követően továbbra is az utolsó helyen állnak.

Folytatta remek sorozatát a VfB Stuttgart, megint betalált Serhou Guirassy. Ezúttal a Werder Brement múlták felül, a végeredmény 2-0.

A Real Madrid is 2-0-ra nyert, a fővárosiak a Granada együttesét múlták felül és visszavették első helyüket a tabellán.

A Lazio egy-nullra múlta felül a Cagliari csapatát.



18:00 - 13 perc alatt eldöntötte a meccsét az Arsenal

Hamar kétgólos előnyre tett szert a londoni együttes a Wolverhampton ellen, a vendégek Cuhna révén szépítettek ugyan a hajrában, de az egyenlítés már nem jött össze. Sikerével az élen áll az Arsenal, négy ponttal többet gyűjtve, mint az egy mérkőzéssel kevesebbet játszó Manchester City.

További eredmények:

Brentford - Luton 3 - 1, Burnley - Sheffield United 5 - 0.



17:30 - A székesfehérváriak győzelmét hozta a felcsútiak elleni találkozó

Hazai góllal kezdődött a Fejér vármegyei rangadó, amelyen az ötödik helyezett Fehérvár fogadta a harmadik helyen álló Puskás Akadémiát. A vendégek negyedóra elteltével kezdtek felocsúdni a kezdeti sokkból, fölénybe kerültek, ám büntetőből sem tudtak gólt szerezni. A fehérváriak ritka ellentámadásaik egyikéből megduplázták előnyüket, így két góllal vezettek a szünetben.

Fordulást követően Nagy Zsolt keresztlécre pattintott lövése jelezte, a Puskás Akadémia nem tett le a pontszerzésről. Olyannyira nem, hogy percekkel később Lamin Colley szépített is. Hatalmas nyomás nehezedett a Fehérvár kapujára, a vendégek gyakorlatilag egykapuztak, mégis a hazaiak szereztek újabb gólt: Kenan Kodro büntetőből volt eredményes. A hátralévő időben is nagy nyomást gyakorolt ellenfelére a felcsúti gárda, de nem sikerült kapuba találnia, így a Fehérvár megérdemelten nyert.

17:25 - Bundesliga: Szalai Attila nélkül kapott ki a Hoffenheim

Az 58. percben a hazai Borussia Mönchengladbach szerzett vezetést a Hoffenheim ellen, három perccel később Weghorst egalizált. A 80. percben ismét magához ragadta a vezetést a Borussia, erre már nem tudtak válaszolni a vendégek, akiknél Szalai Attila nem kapott lehetőséget.

További eredmények: RB Leipzig - Heidenheim 2 - 1, Vfl Bochum - Wolfsburg 3 - 1.



16:00 - Hajrágólokkal nyert a Girona a Valencia ellen

Hugo Duro tört előre az 57. percben, találatával megszerezte a vezetést a vendég Valencia a második helyen álló Girona ellen. Előnyük a 83. percig tartott, Yan Couto beadását követően Cristhian Stuani egyenlített. Öt perccel később ugyanez a kettős hozta össze az újabb Girona-gólt, immáron a hazaiaknál volt az előny. A hosszabbításban újfent betaláltak, de Savio gólját lesállás előzte meg.

A Girona ezzel a győzelmével átvette a vezetést a LaLigában, a Real Madridnak nyernie kell a Granada ellen, ha tartani akarja a lépést.



15:00 - Vendéggyőzelem Kecskeméten

A kecskeméti pálya az elmúlt hetekhez hasonlóan szörnyű állapotban várta a játékosokat, a talaj mély és göröngyös volt, így a magas labdák sokszor beleragadtak a sárba, lapos passzok esetén pedig váratlan pattanások zavarták meg a futballistákat. Részben emiatt nem alakultak ki helyzetek, mígnem a Bognár által kiharcolt büntetőt értékesítve az MTK szerzett előnyt. Hátrányban magasabb sebességi fokozatba kapcsolt a Kecskemét, amelynek volt is lehetősége az egyenlítésre, de a fővárosi rivális is vezetett ígéretes akciókat. A körülmények miatt azonban hiába igyekeztek a játékosok, nehezen alakult ki folyamatos játék. Ennek ellenére a szünet előtti pillanatokban - szintén 11-esből - egyenlített a lila-fehér együttes.

A legutóbbi kiírásban ezüstérmes hazai csapat a szünetben végrehajtott kettős cserének is köszönhetően sokkal lendületesebben kezdte a második félidőt, mint ellenfele, mégis az MTK-nak volt nagy helyzete. Ezt leszámítva beszorultak a kék-fehérek, de hiába futballozott fölényben a KTE, nem talált a kapuba. Ezzel szemben az újonc szórványos támadásai egyikéből ismét 11-eshez jutott, Antonov pedig másodjára sem hibázott. A gól után még nagyobb fölényben futballozott a Kecskemét, de kevés lehetősége volt, a pálya talaja miatt elsősorban csak a beadások hordoztak magukban veszélyt, azokból viszont nem született gól, így az MTK három ponttal gazdagodott. (MTI)







14:10 - Nem lesz meccs Münchenben

Az időjárási viszonyok miatt elmarad a címvédő Bayern München és a Schäfer Andrást foglalkoztató Union Berlin mérkőzése szombaton a német labdarúgó-bajnokság 13. fordulójában.

A két klub tájékoztatása szerint 15.30 órára kiírt meccset az erős havazás következtében kialakult kaotikus bajoroszági helyzet miatt nem lehet biztonságosan megrendezni. Az Allianz Arena gyepszőnyege a talajfűtés révén használható lenne, a problémát a szurkolók odajutása jelenti. (MTI)

10:00 - A napi program

NB I

15. FORDULÓ

13.00: Kecskeméti TE–MTK Budapest (Tv: M4 Sport)

15.30: Fehérvár FC–Puskás Akadémia FC (Tv: M4 Sport)

19.30: Kisvárda Master Good–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport+)

ANGOL PREMIER LEAGUE

14. FORDULÓ

16.00: Arsenal–Wolverhampton (Tv: Spíler1)

16.00: Brentford–Luton (Tv: Match4)

16.00: Burnley–Sheffield United

18.30: Nottingham–Everton (Tv: Spíler1)

21.00: Newcastle United–Manchester United (Tv: Spíler1)

FRANCIA LIGUE 1

14. FORDULÓ

17.00: Lens–Lyon

21.00: Nantes–Nice (Tv: Arena4)

NÉMET BUNDESLIGA

13. FORDULÓ

15.30: Bayern München–Union Berlin (Tv: Arena4) - ELMARAD

15.30: Mönchengladbach–Hoffenheim

15.30: RB Leipzig–Heidenheim

15.30: Bochum–Wolfsburg

18.30: VfB Stuttgart–Werder Bremen (Tv: Arena4)

OLASZ SERIE A

14. FORDULÓ

15.00: Genoa–Empoli (Tv: Sport1)

18.00: Lazio–Cagliari (Tv: Sport1)

20.45: Milan–Frosinone (Tv: Sport1)

SPANYOL LA LIGA

15. FORDULÓ

14.00: Girona–Valencia (Tv: Spíler2)

16.15: Athletic Bilbao–Rayo Vallecano (Tv: Spíler2)

18.30: Real Madrid–Granada (Tv: Spíler2)

21.00: Osasuna–Real Sociedad (Tv: Spíler2)

