Willi Orbánra és Gulácsi Péterre komoly mérkőzés vár, ugyanis a Lipcse a sebesült Bayern München otthonában kell, hogy bizonyítson, míg Kerkez Milos csapata, a Bournemouth a Premier League címvédőjével, a Manchester City-vel csap össze. Az Arsenal a Newcastle-t fogadja, Schäfer András Union Berlinje pedig a 10. Heidenheim ellen szerezhet fontos pontokat. A spanyoloknál pályára lép a Barcelona és az Atlético is, akik kitartóan tapadnak a szétesés peremén lévő csodacsapatra, a Gironára.

20:26 - Szoros meccsen, 1-0-ra nyert a Bournemouth otthonában a Manchester City. A találkozó egyetlen gólját Phil Foden szerezte. A hazaiaknál Kerkez 88 percet kapott, teljesítményére nem lehetett panasz, három lövésig is eljutott.

FULL-TIME | A win on the road! 0-1 #ManCity | @okx pic.twitter.com/fNrw2GWhcn

20:23 - Harry Kane duplázott, a Bayern München pedig 2-1-re verte a Willi Orbánnal felálló RB Leipzig csapatát. A vendégek gólját Benjamin Sesko szerezte. Ezzel a győzelemmel a bajorok véget vetettek rossz sorozatuknak és üldözőbe vették a Leverkusent.

HARRY KANE WINS THE GAME FOR BAYERN!!!!!! pic.twitter.com/XCr59GKiNt

18:45 - Gulácsi nélkül futott ki a pályára a Lipcse, a magyar kapusra izomproblémák miatt nem számíthat a mester a Bayern ellen. Willi Orban csapatkapitányként a kezdőben kapott helyet.

How we’re lining up today against @FCBayernEN #FCBRBL @Bundesliga_EN pic.twitter.com/Lsp6DCE3tU