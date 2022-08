Üdvözlünk mindenkit a Sport365 átigazolási körkép sorozatában. Minden nap egy külön cikket áldozunk arra, hogy megpróbáljuk összeszedni a legfrissebb híreket, pletykákat és hivatalos bejelentéseket a labdarúgás világából.

Az átigazolási piac már javában zajlik, nézzük mik a legfrissebb hírek ma, augusztus 13-án:

13:45 - Bár az angol médiában arról szóltak a hírek, hogy az Arsenal lecsapna Sandro Tonalira, ő azonban véget vetett a pletykáknak, és ragaszkodik ahhoz, hogy maradni akar az AC Milanban.

13:00 - Izgulnak Bilbaóban, hiszen Ander Herrerát kapcsolatba hozták az Athletic Bilbaóhoz való visszatéréssel. Kétéves szerződést kínálnak neki, Ernesto Valverde pedig örülne az érkezésének.

12:30 - A Chelsea és az Arsenal korábbi játékosa, Willian felbontotta szerződését a Corinthiansnál, és visszatérhet Angliába, ezúttal a Fulhamhez.

Agreement in principle between #Barça and #BernardoSilva for a contract until 2026. #Barcelona are confident to sign him within the end of the summer #transfers window. #FCB will make an official bid (around €60M) to #ManchesterCity in the next days. #transfers #MCFC https://t.co/ryw7LIPjga