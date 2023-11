Kitartás, elhivatottság és alázat kell, hogy párosuljon a tehetséggel – így gondolja Szoboszlai Zsolt, a Főnix Gold FC szakmai vezetője, aki Dominik fiát egészen kis korától kezdve edzette. A szakember úgy látja, Magyarországon jelenleg nagyon kevés munkával nagyon sok pénzt akarnak kivenni a futballból, ezzel a mentalitással pedig nem lehet előre jutni. A Pénzmúzeum kávéházi beszélgetéssorozatának vendégeként az edző számos kulisszatitkot árult el, így például, hogy fia felkészítésénél milyen stratégiát használt, illetve, hogy miként látja a hazai futballutánpótlás esélyeit.

Telt ház fogadta Szoboszlai Zsoltot, a Főnix Gold FC szakmai vezetőjét a Pénzmúzeum Kávéházi beszélgetéssorozatán, ahol a szakember másfél órán át válaszolt a hallgatóság kérdéseire.

Az ezt követő beszélgetésen érdekes, tanulságos, megható történetekben nem volt hiány.

Mindjárt az elején megtudhattuk: a Szoboszlai Dominikkal kapcsolatban megjelenő sajtóhírek többsége valótlan, a folyamatos cáfolatoknak vagy reagálásoknak azonban nem látja értelmét sem az apa, sem a fia.

Szoboszlai Zsolt egészen kicsi korától saját maga edzette Dominikot, lévén ő is NB I-es futballista volt és saját klubjában jelenleg is szakmai vezetőként tevékenykedik.

Arra a kérdésre, hogy mi hiányzott belőle, ami fiában megvan, Szoboszlai Zsolt azonnal rávágja: a tehetség.

Mint mondja, Dominik már óvodás korában a futballkapuba állította az óvónénit, és sorra lőtte neki a gólokat. A siker kulcsának a szakember, aki 20 éve dolgozik futballedzőként, a kitartást, az elhivatottságot és alázatot nevezte meg. Ezeknek kell társulnia a tehetség mellé, másképp nincs eredmény.

A záporozó kérdésekre adott válaszok azonban azt mutatják, hogy a valóság ennél mélyebben gyökerezik. Szoboszlai Zsolt még fiatal volt, mikor szüleit elveszítette, korán kellett felnőnie, bátyja nevelte fel. A kőkemény munka iránti elköteleződés innen ered, s ezt adta tovább fiának is.

Dominik gyerekkora az iskola-edzés-otthon háromszögében telt, mint mondja, „legózás helyett mi a pályán edzettünk”.

Dominiknak minden nap 4-5 órányi edzése volt, ebből 2 órát a Zsolt által irányított felkészülés jelentett, míg a fennmaradó időben Dominik a nála fiatalabbak és idősebbek edzésébe kapcsolódott be. Megtanult hát alkalmazkodni minden helyzethez.

Sokan nem tudják, hogy 15 éves koráig a Liverpool jelenlegi csillaga kispályán edzett, „egy 40 x 20 méteres pályán nőtt fel”, s nagypályán csak a hétvégi meccseken játszott.

Ám ennek is megvan a maga előnye. Szoboszlai Zsolt szerint a kispálya fontos lépés volt Dominik előrehaladásában, hiszen itt gyorsabban kell reagálni, jobban kell figyelni mindenre, és Dominik ehhez kiskora óta hozzászokott.

Azt, hogy a világsikernek kőkemény ára van, egy történet mutatja: további fejlődése érdekében a 15 éves Dominikot apja Salzburgba küldte tanulni és edzeni.

Amikor az egyik hétvégén a fiú elkeseredetten hívta fel szüleit, hogy haza szeretne menni, mert egyedül érzi magát, hisz csapattársai mind hazamentek, az édesapa kategorikus nemmel válaszolt a kérlelésre.

Mint mondja, végül e könyörtelennek tűnő lépés is a fia érdekét szolgálta, hiszen a visszautasítást követően Dominik csaknem 10 órát edzett egy kapussal, és túltette magát az apai szigoron. Maradt, és folytatta a munkát.

A koncentrálás szintén fontos mérföldkövet jelentett a felkészülésekben:

az edző-édesapa mindig azt kérte fiától, hogy az edzéseken csak a feladatokra fókuszáljanak, semmi másra.

Mint mosolyogva mondja, fia rajongott Ronaldóért, ám a sok edzés miatt arra már nem volt ideje, hogy a portugál futballcsillag posztereit kiragassza a szobájában.

A magát fanatikusnak valló Szoboszlai Zsolt a mai napig igyekszik fia meccsein jelen lenni:

a hazai rangadók többségén ott ül a lelátón, míg a külföldi mérkőzések esetében olyan helyszínekre követi a fiát, amelyek viszonylag könnyen megközelíthetőek repülővel.

Folyamatosan a fejlődésre koncentrálnak, most szerinte Dominik fej-játékát lenne érdemes javítani. Szoboszlai Dominik jelenleg a Premier League harmadik leggyorsabb játékosa.

A Dominik által megkeresett pénzt befektetik – osztotta meg a hallgatósággal Szoboszlai Zsolt, aki szerint sok tehetséges futballista nem gondol a jövőjére, amikor a futballból már nem tud megélni.

Magyarországon jelenleg sokan nagyon kevés munkával nagyon sok pénzt akarnak kivenni a futballból a szakember szerint, aki emlékeztet: az öt topligában nincsen magyar labdarúgó.

Évente csaknem 8 ezer gyerek kezd el futballozni, belőlük átlagosan 5 játékos kerül az NB I-be, és mindössze egy-két labdarúgó kerül be a nemzeti válogatottba.

Ehhez képest a Főnix FC eddig 3 felnőtt válogatott játékost tudott kinevelni. A siker kulcsa a következetességben és az őszinteségben is rejlik a szülők részéről. Sok édesapa például irreális elvárásokkal hozza le kisgyermekét az edzésekre, és ebből rengeteg probléma adódhat a későbbiekben. A Főnix FC ezért a szuper mini korosztályos edzéseknél bevezette azt a szabályt, hogy a szülőnek is be kell jönnie a pályára, a gyakorlatot a szülőnek tanítják be, és ő adja ezt tovább gyerekének. Így gyorsabban és hatékonyabban lehet haladni az edzéseken.

A beszélgetés végére egyértelművé vált, csodák nincsenek, helyette kitartó, kőkemény munka van, amely tehetséggel párosulva elindíthat minket a siker útján.

Forrás novekedes.hu

Borítókép: Tóth Zsombor/Sport365