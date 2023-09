Két elhalasztott mérkőzéssel folytatódik az NB1, de mérkőzéseket rendeznek a Serie A-ban és a La Ligában is, ahol pályára lép többek között az AC Milan, az Inter, a Napoli, illetve a Real Madrid és a Girona is. Ezen felül az Angol Ligakupa meccseit követhetjük, ahol Szoboszlaiék mellett a Manchester City és a Chelsea is gyepre lép.

23:30 - A Real Sociedad 1-0-ra nyert a Valencia ellen, Fernandez góljával. A La Liga másik esti meccsén a Cadiz és a Rayo 0-0-s döntetlent játszott egymással.

23:06 - Nagy meglepetésre a Manchester City kikapott a Newcastle ellen, így búcsúztak a Ligakupából. A Chelsea Jackson góljával nyert a Brighton ellen, illetve győzött az Arsenal és a West Ham is.

22:45 - Hiába vezetett végül nem szerzett pontot az Inter a Sassuolo ellen, akik 2-1-re nyertek a milánóiak ellen. A Lazio hazai pályán verte a Torinót 2-0-ra, míg a Napoli hazai pályán nyert 4-1-re az Udinese ellen. A balhéba keveredett Osimhen 63 percet kapott, ezalatt szerzett egy gólt.

22:41 - A Liverpool 3-1-re verte a Leicester csapatát, így továbbjutott a Ligakupában. A meccsen Szoboszlai távoli lövésből szerzett gólt, amelyről korábban már beszámoltunk. A Bournemouth 2-0-ra nyert a Stoke ellen, Kerkez Milos végigjátszotta a találkozót.

22:40 - Gulácsi a visszatérésén két gólt is kapott az alsóbb osztályú Wehentől, de így is nyert a Lipcse, 3-2-re. Sesko duplázott és Forsberg is betalált.

22:20 - Szoboszlai Dominik góllal köszönt be a Liverpool Leicester elleni mérkőzésén. A magyar középpályás a 70. percben, öt perccel a becserélése után talált be, amivel 2-1-re módosította az állást.

22:00 - A Ferencváros 1-0-ra nyert hazai pályán a Kecskemét ellen a labdarúgó OTP Bank Liga első fordulójából elhalasztott és szerdán pótolt mérkőzésen.

Az előző bajnokságban egyszer sem tudta legyőzni mostani ellenfelét a címvédő fővárosi csapat - kétszer kikapott tőle, egyszer pedig döntetlent játszott vele -, mostani sikerével viszont a harmadik helyről a tabella élére ugrott.



A legutóbb ezüstérmes kecskemétiek a mostani kiírásban nemcsak pontot, de még gólt sem szereztek idegenben.

A mérkőzést a július végi nyitányról nemzetközi kupakötelezettség miatt halasztották el.

21:00 - Hiába nyert a Real Madrid, győzelmével a Girona a La Liga listavezetője. A kisebbik katalán csapat veretlenül, utolsó öt meccsét megnyerve a Real Madrid és a Barcelona előtt vezeti a spanyol bajnokságot.

20:35 - Kerkez Milos a kezdőben kap helyet a Bournemouth Stoke ellen vívott Ligakupa mérkőzésén.

20:30 - 3-1-re nyert az AC Milan a Cagliari vendégeként. A piros-feketék részéről Okafor, Tomori és Loftus-Cheek talált be, míg a hazaiaknál Luvumbo volt a gólszerző. Az Empoli 1-0-ra verte a Salernitanát, míg az Atalanta szintén 1-0-ra nyert a Verona vendégeként.

20:10 - Szoboszlai Dominik több másik kezdőjátékossal egyetemben pihenőt kapott Jürgen Klopptól a csapat Leicester elleni Ligakupa meccsére. A magyar középpályás a kispadon foglal helyet, így a mérkőzés alakulásától függően még beállhat.

20:00 - Gulácsi Péter hosszantartó sérüléséből visszatérve a kezdőcsapatban kapott helyet a Red Bull Leipzig Wehen elleni Német kupa mérkőzésén. A csapat másik magyarja. Willi Orban továbbra is sérüléssel bajlódik.

19:40 - A Paks 2-0-ra legyőzte a vendég Debrecent a labdarúgó OTP Bank Liga 2. fordulójából elhalasztott és szerdán pótolt mérkőzésén. A Tolna vármegyei alakulat ezzel megőrizte hibátlan hazai mérlegét, háromból három meccset nyert otthon, míg a DVSC második idegenbeli összecsapását is elveszítette a mostani szezonban.

