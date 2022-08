Sokan elégedetlenek a VAR-ral, azonban nem úgy néz ki, hogy a trendek figyelembe vennék ezeket a jelzéseket. A technológia egy újabb aspektusban gyűrűzik be a profi labdarúgásba, ez pedig a lesek jelzése.

A SAOT, azaz a Semi-Automatic Offside Technology Helsinkiben, a ma este 21 órakor kezdődő Real Madrid-Frankfurt összecsapáson debütál.

A rendszer bevezetésének lényege, hogy a partjelzők ítéletei pontosabbak és gyorsabbak legyenek.

Az UEFA és a FIFA egyik nagy célja, hogy felgyorsítsa a játékvezetői döntéseket. Habár a VAR egyelőre ennek pont az ellenkezőjét váltja ki, talán a lesjelző rendszer segítségével gyorsítható az ítélethozatal.

A SAOT egy több kamerát használó technológia, amely képes beazonosítani a játékosok végtagjait, illetve majdnem tökéletes pontossággal a labda elrúgásának a pillanatát is.

„A 10-12 kamera 29 pontot érzékel egy játékos testén, ezek helyzetét pedig másodpercenként 50 alkalommal elemzi. Ezzel képes arra, hogy tökéletes pontossággal meghatározza a passz pillanatát, illetve hogy ekkor hol helyezkedtek el a játékosok." – mondta el a legendás játékvezető, Pierluigi Collina.

„A rendszer képes rácshálót is illeszteni a pálya képére, így a VAR-szobába érkező kép amellett, hogy nagyon pontos, látványos segítséget is nyújt a bíróknak. Ezzel tudunk gyorsítani az ítélethozatalon.”

