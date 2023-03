Az olasz Tuttomercatoweb információira hivatkozva a TribalFootball írta meg, hogy Sallai Rolandért érdeklődik a Sevilla csapata.



A hírek szerint a két fél közt hamarosan megkezdődhet a hivatalos egyezkedés, addig azonban nem szeretnék lezárni az átigazolást, amíg biztossá nem válik, hogy jövőre is a La Ligában láthatjuk a Sevillát.

Az összegről egyelőre nem esett szó, az azonban mindenképpen hízelgő a 25 éves magyar támadó számára, hogy a tehetségeket remek szemmel kiszúró Monchi is szorgalmazza aláírását.

Sevilla have contacted Freiburg striker Roland Sallai to let him know they will want him if they stay in La Liga. (Tuttomercatoweb)