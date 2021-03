Az elvégzett kemény munkának tulajdonítja stabilan megbízható, jó szereplését a Fenerbahce labdarúgócsapatában Szalai Attila, aki társaival együtt a török bajnoki címért küzd.

A 23 éves magyar válogatott védő januárban a ciprusi Apollon Limasszoltól került az isztambuli klubhoz, amelynek színeiben hétfőn, a Konyaspor otthonában 3-0-ra megnyert bajnoki találkozón szerezte meg az első gólját.



Az M1 aktuális csatornának kedden azt mondta, jól érzi magát, jól sikerült a beilleszkedés, melyben sokat segítettek neki a csapattársai és a klub is. A fiatal futballista gyorsan alapemberévé vált a török bajnokság nagy múltú csapatának, ami szerinte a sok edzésnek, plusz munkának köszönhető.



"Mindig is ebben hittem a pályafutásom során, hogy a kemény munka kifizetődik" - mondta, hozzátéve, hogy a folytatásban is ezzel a hozzáállással fog készülni a feladatokra.



Szalai kérdésre válaszolva kiemelte, hogy természetesen előrelépés a török bajnokság a ciprusihoz képest.



"Egy nagy múlttal rendelkező, hatalmas, világszerte ismert klubhoz érkeztem. Minden körülmény adott a fejlődéshez és a jó teljesítményhez" - folytatta. "Örülök, hogy pozitív visszajelzéseket kapok a szurkolóktól, hogy tetszik nekik a játékom, és látják azt, hogy mindent megteszek a pályán a csapatért."



A Fenerbahce pontszámban utolérte a második helyen álló Galatasarayt és két pont a hátránya a listavezető Besiktassal szemben, amely azonban egy mérkőzéssel kevesebbet játszott.



"Tizenkét mérkőzés van hátra, nagy álmunk, hogy bajnokok legyünk" - hangsúlyozta Szalai Attila.



Borítókép: Attila Szalai/facebook