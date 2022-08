Annak ellenére, hogy nem játszott mellette a Barcelonában, Hristo Stoichkov remek kapcsolatot ápolt a 2020. november 25-én, 60 éves korában elhunyt Diego Maradonával.

Stoichkov elárulta, hogy 2016-ig rendszeres kapcsolatban állt az argentin legendával. Onnantól kezdve próbálta, de nem tudta elérni telefonon.

„Megvolt az összes száma, és utoljára 2016. február 2-án vagy 3-án beszéltem vele. Február 8-án hívott fel, hogy boldog születésnapot kívánjon, és azóta nem tudtunk többé beszélni, mert mindig aludt, pihent, játszott, sétált. Ez volt az utolsó alkalom, amikor hallottam Diego hangját. Amikor bezárkózol egy helyre, és nincs lehetőséged beszélgetni? Hová mész? Bűnösnek érzem magam, amiért nem választottam el őt a keselyűktől. Mindig azt mondom, hogy ők keselyűk. A barátságunk miatt harcolnom kellett volna. Néha otthon ülök, és arra gondolok: 'Nem tudtál volna tenni valamit? Egy kicsit bűntudatom van. Dühített, hogy láttam őt körülvéve azokkal az öltönyös és nyakkendős emberekkel. Annyit láttam őt szenvedni, nyugodjék békében. Maradona soha nem távolodott el a barátaitól” - mondta Stoichkov az ESPN 'Equipo F'-nek.

