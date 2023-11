Súlyos sérülését követően visszatért a pályára Schäfer András, a német labdarúgó-bajnokságban szereplő Union Berlin magyar középpályása, csapata pedig a 88. percben mentett pontot az Augsburg ellen a 12. fordulóban.

A 24 éves futballista legutóbb májusban a Freiburg ellen játszott a Bundesligában, most csereként a 67. perctől erősítette a fővárosi együttest, amely sorozatban kilenc vereség után szerzett pontot az élvonalban. Az 1-1-re végződött összecsapáson Kevin Volland szerezte a hazaiak gólját. Ez volt Marco Grote, az Union múlt szerdán, ideiglenesen kinevezett új vezetőedzőjének első meccse a csapattal.



A Bayer Leverkusen ezúttal a Werder Bremen vendégeként diadalmaskodott simán 3-0-ra, ezzel a Bundesliga-rekordot tovább javítva 12 mérkőzést követően 11 győzelemmel és egy döntetlennel vezeti a tabellát. A gyógyszergyáriak sorozatban a nyolcadik sikerüket aratták a bajnokságban, amivel pedig klubcsúcsukat állították be.



A sérülése után lábadozó Willi Orbánt továbbra is nélkülöző RB Leipzig Gulácsi Péterrel a kispadon 2-1-re kikapott Wolfsburgban, míg Sallai Roland csapata, a Freiburg a sérült magyar válogatott támadó nélkül 1-1-es döntetlent játszott otthon az újonc Darmstadt együttesével.

Borítókép: Boris Streubel/Getty Images