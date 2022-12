Enzo Fernández nyáron igazolt a River Plate-től a Benficához, ezalatt a rövid idő alatt pedig alapemberré vált a portugál klubban.

Ezt az argentinok szövetségi kapitánya is észrevette, így a vb-n is megkapta a lehetőséget, ahol ismét bizonyított.

A meredeken felívelő pályán lévő Fernández iránt számos topklub érdeklődik, az O Jogo viszont arról ír, hogy a személyes feltételeket illetően a Liverpoollal sikerült megegyeznie.

A két klub közt az egyezkedés még zajlik, a Katarban nyújtott teljesítményét látva azonban jó, ha felkészül arra a Liverpool, hogy mélyen a zsebükbe kell majd nyúlniuk. A középpályás piaci értéke a Transfermarkt szerint 35 millió euró volt november elején, azóta viszont akár a dupláját is érheti.

Benfica midfielder and Argentina star Enzo Fernández has reached a ‘pre-contract agreement’ with Liverpool.



(Source: Record / as) pic.twitter.com/JZqQ2ANk69