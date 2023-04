Wayne Rooney a The Times-nak adott interjújában beszélt arról, hogy a szemünk előtt zajlik egy generációváltás a fociban, aminek eredményeként a hosszú évek óta megszokott Cristiano Ronaldo-Lionel Messi dominancia megszűnik.



„Messi a valaha volt legnagyobb, de ebben a pillanatban senki nem játszik jobban, mint egy csatár, akitől még úgyis eláll a lélegzetem, hogy korábban én is döntögettem rekordokat a posztján.”



„Ő Erling Haaland, aki jelenleg a világ legjobbja! A mentalitása, a számai és a teljesítménye egyértelművé teszi ezt.”



„Ha megtartja a formáját, ő az idei Aranylabda legnagyobb várományosa. 264 meccsen 224 gólt szerzett, ez pedig elég konzisztens teljesítmény ahhoz, hogy azt várjuk, fenn tudja tartani a formáját.”



„Megéltük Cristiano és Messi korszakát, most pedig az ő ideje jön. Ha egy ekkora tehetség van a sportban, nincs más dolgunk, mint élvezni a játékát.”

