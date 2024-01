Cristiano Ronaldo szerint a Manchester Citynek jó esélye van arra, hogy az idei szezonban is megnyerje a Bajnokok Ligáját, de két másik esélyest is megnevezett a rangos elismerésért.

A 38 éves, ötszörös Bajnokok Ligája győztes játékos a 2023-as Globe Soccer Awards díjátadó ünnepségen beszélt Dubajban, amikor ezt a kijelentést tette.

Amellett, hogy a "világ legjobb góllövőjeként” jellemezte magát - ez a megjegyzés Erling Haaland feltűnő reakcióját váltotta ki -, Ronaldo a színpadon tartott kérdezz-felelek során számos kérdésre válaszolt.

Itt a szaúdi Pro League-ben szereplő Al Nassr csapathoz való átigazolására adott néhány nyilvános reakcióról kérdezték.

„Úgy gondolom, hogy a világ legjobb három vagy négy csapata közé fognak kerülni" - mondta.

„Lépésről lépésre, úgy gondolom, hogy el fogjuk érni ezt. A mostani szint? Hogy őszinte legyek, szerintem a szaúdi liga nem rosszabb, mint a francia bajnokság” – folytatta.

A sokat emlegetett közel-keleti költözés mellett Ronaldót az idei Bajnokok Ligája lehetséges győzteseiről is kérdezték.

Erre azt felelte, hogy a Manchester Citynek jó esélye van arra, hogy ismét megnyerje a Bajnokok Ligáját, majd a Real Madridot és a Bayern Münchent nevezte meg a két további favoritnak.

Cristiano Ronaldo: “Manchester City did amazing. Congratulations on their season. Players, coach. Superb…”.



