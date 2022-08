Cristiano Ronaldo testvére reagált a Real Madrid elnökének szavaira.



Crsitiano Ronaldo sorsáról ezen a nyáron számos találgatás szólt. Több forrás arról írt, hogy a portugál arra kérte jelenlegi klubját, a Manchester Unitedet, hogy megfelelő ajánlat esetén engedje el őt. Ezt követően az ötszörös aranylabdás családi okokra hivatkozva kihagyta az előszezon jelentős részét. Eközben olyan pletykák is szárnyra kaptak, hogy a játékos ügynöke, Jorge Mendes a Chelsea-nek és a Bayern Münchennek is felajánlotta őt, ám egyik csapat sem élt a lehetőséggel.



Sok szurkoló szívesen látná Ronadót újra a Real Madrid színeiben is, ezért pedig egyikük minden követ megpróbált megmozgatni. A Királyi Gárda elnökét, Florentino Pérezt nemrég egy szurkoló arra kérte, szerződtesse le újra a klub egykori rekorderét, Cristiano Ronaldót. Pérez erre annyit reagált: Megint? 38 éves!”



Az elnök válasza sokak szerint lekicsinylő volt, mert bár Ronaldo 37 éves (nem úgy, ahogy az elnök hitte), az előző szezonban ő lett csapata leggólerősebb játékos, miután összesen 18-szor talált a kapuba. A kijelentés Ronaldo testvérének, Katia Aveironak sem tetszett, így közösségi oldalán sietett öccse segítségére.



„Ő 38 éves, de képes 2 méter magasra ugrani a levegőben, és 3 percig bent marad, és a testén egyáltalán nincs zsír. Tiszteld magad, öreg, 75 éves vagy” – szúrta oda Péreznek.



Fotó: Instagram



Miután a Manchester United előszezonjának nagy részét kihagyta, Ronaldo csak a Brighton elleni Premier League-nyitón tudott leülni a kispadra. A második félidőben lépett pályára, de nem tudott csapatán segíteni, amely 2-1-re kikapott a Brightontól. A portugál azonban nemrég utalt arra, hogy ezen a hétvégén visszakerülhet a kezdőbe. Három héttel az átigazolási szezon lezárulta előtt pedig egyre valószínűbb, hogy a CR7 ezen a nyáron nem hagyja el az Old Traffordot.

Borítókép: Matthew Ashton – AMA/Getty Images