Ronaldo Nazario és Ronaldinho is elárulta, ki volt a legkeményebb játékos, akivel valaha ellenfélként találkozott.



A két brazil legenda egyetértett a kérdésben. Mind a ketten Paolo Maldinit nevezték meg a legkeményebb védőként.

A most 42 éves Ronaldinho szerint nem férhet kétség hozzá, hogy az AC Milan játékosát illet ez a cím.



„Maldininek kell lenni. Rengeteg készséggel rendelkezett, és mindig úgy tűnt, nagyon könnyedén játszik. Lehetetlen, hogy nem nyűgöz le valakit, pláne akkor, ha focizhatott vele” – nyilatkozta a FourFourTwo magazinnak.



A 45 éves Ronaldo is azt mondta, Paolo Maldini volt a legfélelmetesebb védő, akivel valaha farkasszemet nézett. A kétszeres aranylabdás ugyanakkor Fabio Cannavarót, Alessandro Nestát és Pietro Vierchowodot is méltatta.



„A legkeményebb védő, akivel a karrierem során szembesültem? Paolo Maldini volt az” – mondta az Il Messaggero olasz lapnak Ronaldo.



Ronaldo szerint Maldini (3) és Cannavaro is a legjobb védők közt volt.



„A többi olasz védő közül azt mondanám, hogy Cannavaro, Nesta és Vierchwood is nagyon erős volt.”



A Real Madrid egykori játékosa arra is kitért, nagyon örül, hogy játszhatott az AS Roma ikonja, Francesco Totti ellen.



„Totti ellen játszani megtiszteltetés volt. Igazi bajnok és jó ember. Különböző reklámok forgatásán gyakran találkozunk. Büszke vagyok rá, hogy az ő generációjából való vagyok.”



Az 53 éves Maldini egész karrierje alatt az AC Milan játékosa volt, és hétszer szerzett bajnoki címet az olasz gárdának.



Az olasz legenda, akit minden idők egyik legjobb védőjének tartanak, 2009-ben vonult vissza. Neve összeforrt a klubbal, olyannyira, hogy már fia, Daniel is pályára lépett a piros-feketék színeiben. Így Cesare és Paolo Maldini után ő a generáció harmadik tagja, aki az olasz gárdában focizik.

Paolo Cesare Maldini



Eredményei klubszínekben (AC Milan):

- Hétszeres olasz bajnok

- Egyszeres olasz labdarúgókupa-győztes

- Ötszörös olasz labdarúgó-szuperkupa-győztes

- Ötszörös Bajnokok Ligája-győztes

- Ötszörös UEFA-szuperkupa-győztes

- Kétszeres Interkontinentális Kupa-győztes



Eredményei nemzetközi színekben:

- Világbajnoki döntős (1994)

- Világbajnoki bornzérmes (1990)



Egyéb elismerései:

- Az év védője a Serie-A-ban (2004)

- Az év labdarúgója-szavazás 2. helyezettje (1995)

- Az Aranylabda-szavazás 3. helyezettje (1994, 2003)

- Az UEFA elnöklnek díja (2003)

- FIFA 100

- A World Soccer magazin szavazásán az Év Játékosa (1994)







Borítókép: GettyImages

Forrás: sportbible.com