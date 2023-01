A brazil legendát, Ronaldinhót fénykorában "megérintette Isten”, és Martin Cardetti szerint jobb játékos volt, mint a Paris Saint-Germain szupersztárja, Lionel Messi.

Ronaldinho, akit minden idők egyik legjobb játékosaként tartanak számon, a brazil válogatottban és klubszinten is eredményes játékoskarriert futott be. A 42 éves brazil szupersztár Brazíliával Copa America-trófeát és világbajnoki címet is nyert, 2005-ben pedig elhódította az Aranylabdát is. Ronaldinho játszott Messivel még a Barcelonában, a fiatal argentin akkoriban robbant be a csapatba, a brazil pedig maradandó hatást gyakorolt a Camp Nouban töltött időszaka alatt. A La Liga-klubnál töltött öt szezonja alatt a 2002-es világbajnokság győztese két spanyol bajnoki címet és egy Bajnokok Ligáját nyert.

Cardetti a 2002-03-as szezonban Ronaldinho mellett játszott a Paris Saint-Germainben, mielőtt egykori csapattársa szenzációs, 21 millió fontért a Barcelonába szerződött. A PSG egykori játékosa, aki azóta a kolumbiai Real Cartagena menedzsere lett, elárulta, hogy Ronaldinho hatalmas hatással volt mindenkire. Cardetti elárulta, hogy Messi helyett Ronaldinhót választaná a csapatába.

„Edzőként a csapatom számára a legjobb formájában Ronaldinhót választanám Messi helyett. Egy évet játszottam Ronaldinhóval, és ő egy más játékos, Isten megérintette. Mindig boldog volt, a labdával eszméletlen dolgokat művelt, és rengeteget gyakorolt, hogy ezeket a meccseken is meg tudta ismételni” - mondta a Marca szerint az El Crack Deportivónak 2020-ban.

Messi Ronaldinhóhoz hasonlóan beírta a nevét a történelemkönyvekbe, köszönhetően legendás játékos pályafutásának mind a klubban, mind a hazájában. A 35 éves PSG támadó rekordot jelentő jét Aranylabda-győzelmével Ronaldinhót is felülmúlja, Messi pedig versenyben van 2023-ban a nyolcadik elhódításáért is.

A PSG sztárja a legkeményebb kritikusait is elhallgattatta az argentin válogatott sikertelensége miatt, Messi 2021-ben a Copa America bajnoki címét is elhódította. Ezt követte a 2022-es katari világbajnokság trófeája.

Borítókép: Ian MacNicol/Getty Images