A korábbi brazil válogatott Robinho tárgyalásokat folytatott a labdarúgásba való visszatérésről annak ellenére, hogy Olaszországban nemi erőszak miatt kilenc év börtönbüntetésre ítélték egy 2013-as incidenssel kapcsolatban.

A brazil Portuguesa Santista - amely Sao Paulo Santos régiójából származik, és a Paulista bajnokság A-2-es osztályában játszik - és a Serie D-ben szereplő Brasilense is tárgyalásokat folytatott Robinhóval, aki legutóbb 2020 júliusában játszott a török Istanbul Basaksehirben.

Az olasz igazságügyi minisztérium októberben kérte Robinho kiadatását Brazíliából, miután nemi erőszak miatt kilenc év börtönbüntetésre ítélték. Az olasz hatóság elutasította a korábbi brazil válogatott és Ricardo Falco - az excsatár barátja - fellebbezését, akiket mindketten bűnösnek találtak a 2013-ban történt incidenssel kapcsolatban. Mindkét férfit az olasz büntető törvénykönyv "609 bis" cikke alapján találták bűnösnek, amely szerint a szexuális erőszakos cselekményhez két vagy több ember összefogása szükséges, akik a szóban forgó áldozatot testi alsóbbrendűsége miatt akarata ellenére szexuális kapcsolatra kényszerítik.

Robinhót 2017-ben ítélték el nemi erőszakért, és a bíróság kilenc év börtönbüntetést szabott ki rá, de az azóta eltelt években az olasz bíróságoknál folyamatban volt a fellebbezési eljárása. A korábbi brazil válogatott folyamatosan visszautasította azokat a vádakat, amelyek szerint 2013 januárjában részt vett egy 22 éves albán nő csoportos megerőszakolásában a milánói Sio Cafe éjszakai klubban. A római bíróság januári döntése végleges ítélet volt, amelyben nincs helye további fellebbezésnek, a büntetés azonnal megkezdődik. Februárban az olasz igazságszolgáltatás kérte Robinho és Falco kiadatását Brazíliától, amit hivatalos úton el is indítottak az Ansa olasz sajtóügynökség és a Globo brazil csatorna szerint.

A brazil alkotmány megvétózza a brazilok kiadatását, de ez az intézkedés azt jelenti, hogy letartóztathatják, ha úgy dönt, hogy elhagyja az országot, és Brazíliának most már hivatalosan is foglalkoznia kell a kéréssel. Az UOL brazil médium értesülései szerint a 38 éves játékos tárgyalásokat folytatott a sportágba való visszatéréséről, de egyelőre nem született megállapodás. Mindezt Emerson Coelho, a Portuguesa Santista alelnöke és futballigazgatója is megerősítette.

„Próbálkoztunk, beszéltünk a szerződtetéséről. Neki van ez a problémája, és volt egy felületes beszélgetésünk. Nem volt hivatalos ajánlat, nem adott hivatalos választ, de megfontoltuk. Ő egy nagyszerű játékos. Ki ne akarná? De van ez a probléma, és mi továbblépünk, ahogy ő is. Reméljük, hogy megoldja az életét a jogi részen. Ami történt, az egy beszélgetés volt. A Portugál Santista csapatában Robinho egy király lenne, de ez csak beszélgetés volt.”

Robinho a Milan játékosa volt az eset idején, amiért elítélték, és az ítélet szerint ő és öt másik brazil férfi megerőszakolta a nőt, miután alkohollal itatták egy olaszországi szórakozóhelyen. A bíróság 2017-ben elrendelte, hogy az áldozat 60 000 eurót kapjon kártérítésként szenvedéseiért. Robinho 2010-2015 között játszott a Milanban, és 2020-ig - három évvel az eredeti elítélése után - folytatta pályafutását, az ezt követő, mostanra lezárult fellebbezési eljárásig.

Borítókép: Ozturk/Anadolu Ügynökség/Getty Images