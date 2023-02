Kétségtelen, hogy Pep Guardiolának egyediek az edzésmódszerei, illetve az is, ahogyan a játékosaival ápolja a kapcsolatot.

Sok játékosból a legjobbat hozza ki és a világklasszis szintre emeli, vannak viszont olyanok is, akikkel nem találja meg a közös hangot, ez pedig általában látványos mellőzésbe majd az adott játékos távozásába torkollik.

A legújabb számkivetett Joao Cancelo lett, aki a Bayernhez igazolt a téli átigazolási időszakban. Az ő esetén felbuzdulva összeszedtünk pár játékost, akik szintén nem jártak sikerrel Guardiola keze alatt.

2008-ban vette át a Barcelona irányítását, ezt követően pedig szinte azonnal távozott a csapattól Ronaldinho és Deco. Előbbit a magánéleti kilengései miatt nem szerette a mester, Decóról pedig évekkel később derült ki, hogy habár Guardiola meg akarta tartani, ő nem látta benne a potenciált.

Egy évvel később Samuel Eto’o is távozott, akinek erős karaktere nem fért meg Guardiola mellett. Az Interhez került, Ibrahimovicért cserébe. Később kiderült, hogy a svéd egyáltalán nem fért meg Pep mellett, így mindössze egy szezon után visszaköltözött Olaszországba.

