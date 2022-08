Üdvözlünk mindenkit a Sport365 átigazolási körkép sorozatában. Minden nap egy külön cikket áldozunk arra, hogy megpróbáljuk összeszedni a legfrissebb híreket, pletykákat és hivatalos bejelentéseket a labdarúgás világából.

Az átigazolási piac már javában zajlik, nézzük mik a legfrissebb hírek ma, augusztus 5-án:

16:23: A Tottenham és a Brighton is tárgyalásban van az Udinésével Destiny Udogie játékjogáért. A balhátvéd a legtehetségesebb védők közé tartozik a Serie A-ban, az átigazolási díja 25 millió euró körül lehet.

16:19: Williant elképzelhető, hogy leigazolná a Fulham. A 33 éves brazil tavaly költözött az Arsenaltól a Corinthianshoz, most azonban visszatérhet a szigetországba. Állítólag a szerződése tartalmaz egy kivásárlási záradékot, ami megkönnyítheti a Fulham dolgát. (fotbolltransfers.com)

15:55: A Chelsea hivatalosan is bejelentette Marc Cucurellát.

Marc Cucurella deal details #CFC



▫️ Chelsra pay £55m guaranteed fee plus £7m add-ons;



▫️ Record transfer fee for a left back;



▫️ Cucurella signs until 2028;



▫️ Brighton sign Lewi Colwill on a loan deal without buy option.



Here’s Cucu first pic as new Chelsea player pic.twitter.com/aFlce1gQmK