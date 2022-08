Üdvözlünk mindenkit a Sport365 átigazolási körkép sorozatában. Minden nap egy külön cikket áldozunk arra, hogy megpróbáljuk összeszedni a legfrissebb híreket, pletykákat és hivatalos bejelentéseket a labdarúgás világából.

Az átigazolási piac már javában zajlik, nézzük mik a legfrissebb hírek ma, augusztus 26-án:

09:30: A Chelsea 15 millió eurós ajánlatot tett a Dinamo Moszkvának, a fiatal tehetségéért, Arsen Zakharjanráért. A játékosügynök, Pavel Andreev azt mondta az RB Sportnak: Igaz a hír. A megállapodás közel van.

Chelsea have submitted €15m bid for Dinamo Moscow talent Arsen Zakharyan, player's agent Pavel Andreev tells RB Sport: "It's true. The agreement is close". #CFC



Chelsea already invested almost £40 in Chukwuemeka [2003], Casadei [2003], Hutchinson [2003] and Slonina [2004]. pic.twitter.com/VEqFhruf5A