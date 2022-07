Üdvözlünk mindenkit a Sport365 átigazolási körkép sorozatában. Minden nap egy külön cikket áldozunk arra, hogy megpróbáljuk összeszedni a legfrissebb híreket, pletykákat és hivatalos bejelentéseket a labdarúgás világából.

Az átigazolási piac már javában zajlik, nézzük mik a legfrissebb hírek ma, július 22-én:

08:52: Az Ajax és az RB Leipzig egyezségre jutott Brian Brobbey ügyében, és már a szükséges papírokat is aláírták a felek. A játékos átigazolási díja kb. 17 millió euró lesz. Brobbey már Amszterdamban van, hogy átessen a kötelező orvosi vizsgálaton és aláírja a 2027 júniusáig szóló szerződését.

Ajax and RB Leipzig have now signed all paperworks for Brian Brobbey deal. Permanent move, fee around €17m with add-ons and personal terms agreed weeks ago until June 2027. #Ajax Brobbey, in Amsterdam to sign contracts and undergo medical tests. pic.twitter.com/HpSMZscyfg

08:18: Dani Alves Mexikóban folytatja. Hivatalosan is megerősítették, hogy a Barcelonától nemrég távozó, szabadon igazolható játékos csatlakozik a mexikói Pumas UNAM-hoz. A brazil szerződése 2023 júniusáig szól.

Official, confirmed. Dani Alves joins Mexican side Pumas on free transfer as contract has been completed, it will be valid until June 2023. #Pumas



Dani Alves has already completed the agreement with Pumas after leaving Barcelona as free agent few weeks ago. pic.twitter.com/oKlDLU2x5Y